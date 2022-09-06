تونس تدعم اختيار باتيلي لقيادة الجهود الأممية وترسيخ التسوية السلمية للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت تونس عن ترحيبها ودعمها لاختيار السنغالي عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وجددت تونس، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك»، التأكيد على «حرصها الراسخ على دعم مسار التسوية السلمية من أجل التوصل إلى حلّ سياسي ليبي ليبي يضمن استقرار هذا البلد الشقيق ويصون سيادته ويحفظ وحدته الترابية بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي المشروعة في الأمن والسلام والنماء».

معاضدة الجهود الأممية في ليبيا

وقالت الوزارة إن «الجمهورية التونسية التي احتضنت ملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر 2020 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واستضافت العديد من اللقاءات والاجتماعات الأخرى للأشقاء الليبيين تُعرب عن دعمها لهذا الاختيار، وتُجدّد استعدادها التام لمواصلة الاضطلاع بدورها في معاضدة الجهود الأممية وترسيخ سُنّة التشاور المستمر والتعاون الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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ترحيب واسع بتعيين باتيلي لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الأسبوع الجاري السنغالي عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا له رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على استقالة المبعوث السابق السوفاكي يان كوبيش من رئاسة البعثة في ديسمبر 2021 بعدما تعثرت الجهود الدبلوماسية في حل الصراع الليبي وتعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

ولم يواجه تعيين باتيلي، الذي أشرف على المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من هذا العام، أي اعتراضات من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ولقي هذا الإجراء ترحيبًا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. في حين لم يصدر أي تعليق من روسيا والصين عن تعيين باتيلي حتى الآن.