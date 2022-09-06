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موريتانيا تنضم إلى الدول المغاربية المرحبة بتعيين باتيلي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 10:42 صباحا
موريتانيا تنضم إلى الدول المغاربية المرحبة بتعيين باتيلي
مقر وزارة الخارجية الموريتانية. (الإنترنت)
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انضمت موريتانيا إلى قائمة الدول المغاربية المرحبة بقرار تعيين عبدالله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بليبيا، موجهة نداء إلى «جميع الفرقاء الليبيين للتعاون الكامل معه».

وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، عن ارتياحها لتعيين باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، مهنئة إياه على هذه الثقة المستحقة، وأعربت على تمنياتها بنجاحه في مهمته «الجليلة في خدمة الشعب الليبي». كما حثت جميع الأطراف الليبية على «تغليب الحوار كسبيل أوحد لتخفيف التوترات وتجاوز العقبات الحالية وصيانة المصالح العليا للشعب الليبي».

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وجاءت التهنئة الموريتانية بعد بيانات ترحيب من المغرب والجزائر أيضا، حيث قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، الأحد، إنها مستعدة للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي. بدورها، أعلنت الجزائر، السبت، استعدادها للتعاون «الوثيق» مع المبعوث الجديد.

وأعلنت الأمم المتحدة السبت الماضي، اختيار الدبلوماسي السنغالي ممثلا خاصا للأمين العام في ليبيا، وهي المهمة التي تأتي وسط استمرار الانقسام الحكومي واستمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في عملية الاقتراع.

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