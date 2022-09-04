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المغرب تؤكد الاستعداد التام للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 12:12 مساء
المغرب تؤكد الاستعداد التام للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا
مقر وزارة الخارجية المغربية، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعربت وزارة الخارجية المغربية عن الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بعد تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لباتيلي ممثلًا خاصًا له ورئيسًا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا.

وأكدت الخارجية المغربية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي».

المغرب ستواصل الانخراط في جهود إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا
وذكر البيان أن «المملكة المغربية، التي احتضنت التوقيع على الاتفاق السياسي للصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 واستضافت حوارات بوزنيقة بين الأطراف في ليبيا، ستواصل انخراطها في الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق».

وفجر السبت، أعلن غوتيريس، تعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا، حيث شغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

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وقبل باتيلي جرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر من العام ذاته.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون».

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