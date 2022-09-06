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المنقوش أمام الجامعة العربية: استقرار ليبيا مصلحة إقليمية ودولية.. وسنتمكن من إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 03:43 مساء
المنقوش أمام الجامعة العربية: استقرار ليبيا مصلحة إقليمية ودولية.. وسنتمكن من إجراء الانتخابات
كلمة المنقوش أمام جامعة الدول العربية، 6 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية)
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أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، أن استقرار ليبيا هو مصلحة إقليمية ودولية، مشددة على أن التزام الحكومة بأمن جيرانها هو التزام مبدئي، وأن خطر الإرهاب وعودته لاستهداف الآمنين والأبرياء والمصالح لم يختف ومكافحته هي مسؤولية تضامنية.

وقالت المنقوش في كلمتها أمام الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الرئاسي والتي تترأسها ليبيا، إن ليبيا عانت من ویلات الإرھاب ومن مخاطره، وأنها تركز جهودها الیوم في تعزیز قدرات حرس الحدود والأجھزة الأمنیة وتطویر قدرات مؤسساتها الأمنیة بما یعزز أمنها الداخلي والخارجي في مواجھة الإرھاب وضبط جميع منافذها ومعابرھا، لافتة إلى أن استمرار ھذه الجھود مقترن بعدم العودة بلیبیا إلى خانة الحرب والاقتتال.

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المنقوش تؤكد العمل على إجراء الانتخابات في ليبيا
وذكّرت الوزيرة بموقف الحكومة الرافض لعودة الحرب في ليبيا، داعية إلى ألا تكون قضية ليبيا مجرد بند على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، أو باقي المحافل الدولیة لسنوات مقبلة.

وقالت المنقوش: «بالعمل الدؤوب والإرادة الوطنیة للیبیین وبدعم أشقائھم العرب الذي یجب أن یتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنیة في لیبیا وفق قوانین نزیھة وعادلة وقبلھا تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كل مناطق لیبیا، تحقیقًا لإرادة أكثر من 2 ملیون لیبي تسلموا بطاقات المشاركة بالانتخابات في أواخر العام الماضي».

وأضافت: «یكفي شعبنا اللیبي الأبي ما عاناه من ویلات الحرب والانقسام والإرھاب وتبعات التدخل الأجنبي خلال السنوات الماضیة. نحن ندرك صعوبة المراحل الانتقالیة وما یصاحبھا من معوقات للتحول الدیمقراطي ولكننا في نفس الوقت نؤمن بإرادة شعبنا القویة المتطلعة للسلام والتنمیة. نعم توقعنا حدوث الأزمات المصاحبة ولكن آمنا أن القوة تكمن في إدارة ھذه الأزمات وأن ننفتح على الآخرین وعلى كل مبادرات الحل بالحوار والثقة في إرادة شعبنا الذي یرید الانتخابات ونتطلع أن یدعمنا أشقاؤنا العرب في مسعى تحقیق ھذه الأھداف».

وأكدت المنقوش تمسك حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموقفھا الثابت من إجراء الانتخابات الوطنیة في لیبیا، ودعوتها السلطة التشریعیة بأن توفي بالتزامھا التشریعي باستكمال القاعدة الدستوریة والقوانین المنظمة لھا لتنفیذ الانتخابات بالبلاد، وأكدت استمرار الجاھزیة لتنفیذ الانتخابات عبر توفیر الخدمات اللوجستیة والأمنیة بما فیھا الدعم الكامل والمتواصل للمفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات.

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