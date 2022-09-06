الدبيبة يتطلع لبذل المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لأن تبذل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات وأن تعطي المرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولى رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 158.

وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «تشرفنا بترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة، ونتطلع أن تبذل نجلاء المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وتعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولى الرئاسة».

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وانطلقت، الثلاثاء، الدورة 158 لمجلس وزراء خارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة ليبيا. وعلى هامش الدورة، التقت المنقوش وزراء خارجية المغرب والأردن وعمان وتونس وأمين عام جامعة الدول العربية حيث كانت العلاقات الثنائية والتطورات العربية محور المناقشات.

المنقوش تترأس الدورة 158 لمجلس وزراء خارجية العرب، 6 سبتمبر 2022. (حساب الدبيبة على تويتر)