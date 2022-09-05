«المركزي» يعلن إجمالي الإيرادات والنفقات منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تسجيل إيرادات عامة بقيمة بقيمة 78.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 57 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

إجمالي الإيرادات

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.9 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 8.4 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 715 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 59 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 115 مليونًا، وإيرادات أخرى 544 ملايين، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

إجمالي الإنفاق

أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 24.4 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 5.3 مليار دينار، والباب الثالث (التنمية) 235 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 11.9 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 15.2 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

وأكد المركزي استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.