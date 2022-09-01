Atwasat

رصد 7 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في شحات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 02:36 مساء
رصد 7 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في شحات
حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
alwasat radio

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، إيقاف نشاط أحد المخابز في بلدية شحات؛ لعدم تقيُّده بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمفتشي فرع مركز الرقابة في البيضاء على المخابز داخل نطاق بلدية شحات، وذلك بالتعاون مع أعضاء الحرس البلدي شحات، وفق بيان صادر عن المركز.

- ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن
- ضبط أدوية منتهية الصلاحية تباع بعدد من الصيدليات في سرت
- حملة موسعة على المرافق الطبية والصيدليات ومحال الأغذية في أبوسليم

واكتشف مفتشو المركز سبع مخالفات خلال الجولة شملت سوء النظافة العامة، وعدم تقيد بعض العاملين بالزي الخاص وعملهم دون شهادات صحية، وعدم وجود برنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة، فضلًا عن وجود تشققات بالأرضية.

إلى جانب سوء المحيط البيئي، ووجود حشرات بالمخبز، ليتقرر إيقاف نشاط المخبز إلى حين تقيده بالتوصيات الرقابية فيما جرت إحالة تقرير بالخصوص إلى الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف

كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل

وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل
عن فن الرواية والتاريخ

عن فن الرواية والتاريخ
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»

رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة

باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول ...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أميركا تدعو الشخصيات السياسية في ليبيا للتصالح والاتفاق على قاعدة دستورية
أميركا تدعو الشخصيات السياسية في ليبيا للتصالح والاتفاق على قاعدة...
ضبط «مارادونا» في بنغازي
ضبط «مارادونا» في بنغازي
المقريف يبحث إقامة مهرجان العودة إلى المدارس من 18 إلى 20 سبتمبر
المقريف يبحث إقامة مهرجان العودة إلى المدارس من 18 إلى 20 سبتمبر
ليبيا تسجل 32 إصابة جديدة بـ«كورونا»
ليبيا تسجل 32 إصابة جديدة بـ«كورونا»
مديرية أمن طرابلس توضح حقيقة العثور على جثتين في الحي الصناعي
مديرية أمن طرابلس توضح حقيقة العثور على جثتين في الحي الصناعي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب ......
رصد 7 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في شحات
رصد 7 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في شحات...
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
مديرية أمن طرابلس توضح حقيقة العثور على جثتين في الحي الصناعي
مديرية أمن طرابلس توضح حقيقة العثور على جثتين في الحي ......
ليبيا تسجل 32 إصابة جديدة بـ«كورونا»
ليبيا تسجل 32 إصابة جديدة بـ«كورونا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط