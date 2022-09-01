رصد 7 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في شحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، إيقاف نشاط أحد المخابز في بلدية شحات؛ لعدم تقيُّده بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمفتشي فرع مركز الرقابة في البيضاء على المخابز داخل نطاق بلدية شحات، وذلك بالتعاون مع أعضاء الحرس البلدي شحات، وفق بيان صادر عن المركز.

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واكتشف مفتشو المركز سبع مخالفات خلال الجولة شملت سوء النظافة العامة، وعدم تقيد بعض العاملين بالزي الخاص وعملهم دون شهادات صحية، وعدم وجود برنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة، فضلًا عن وجود تشققات بالأرضية.

إلى جانب سوء المحيط البيئي، ووجود حشرات بالمخبز، ليتقرر إيقاف نشاط المخبز إلى حين تقيده بالتوصيات الرقابية فيما جرت إحالة تقرير بالخصوص إلى الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على المخابز في شحات، 1 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)