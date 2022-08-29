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ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 07:27 مساء
ملاحظات إيجابية في حملة تفتيش على صيدليات ومختبرات يفرن
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب يفرن، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي يفرن 11 ملاحظات في حملة تفتيش على بعض الصيدليات ومعامل التحاليل داخل نطاق البلدية يفرن.

تفتيش على الصيدليات
ومن أهم الملاحظات التي سجلت عند الزيارة والكشف الظاهري:

1- النظافة بشكل عام جيدة.
2- التراخيص مستوفاة.
3- الإضاءة والتهوية والتبريد جيدة.
4- عدم وجود إذن مزاولة النشاط للعاملين ببعض الصيدليات.
5- لا يوجد شهائد صحية للعاملين بالصيدليات.
6- لا يوجد أدوية منتهية الصلاحية.
7- لا يوجد سجل لصرف أدوية الأعصاب والأدوية النفسية.

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وأشار المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى إعطاء بعض النصائح بشأن صرف الأدوية النفسية حسب السجل المعتمد من وزارة الصحة.

تفتيش على المختبرات
أما بالنسبة لمعامل التحاليل، فقد رصد المفتشون 4 ملاحظات إيجابية، هي:
1- حالة المعامل من جهة النظافة والتهوية جيدة.
2-التراخيص مستوفاة.
3- حالة المحاليل والأدوات المستعملة في المعامل والتعقيم ومعايرة الأجهزة جيدة.
4- كافة المواد المستعملة جيدة ولا يوجد مواد منتهية الصلاحية.

وبالنسبة للإجراء الرقابي، أعطى المفتشون نصائح وإرشادات بضرورة التأكد من هوية طالب التحاليل خصوصا الخاصة بإجراء العمليات أو الإيواء بالمستشفيات.

جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من حملة تفتيش على الصيدليات في يفرن، الإثنين 29 أغسطس 2022 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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