نجامينا تعلق على أنباء وقوع اشتباكات قرب الحدود التشادية-الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

نفت الحكومة التشادية ادعاءات جماعة متمردة، زعمت أنها قتلت جنودًا حكوميين، في مواجهات بمنطقة تيبيستي الشمالية المتاخمة لليبيا والنيجر.

وقال الناطق باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن كلام الله، إنه على الرغم من دخول نحو 20 عربة تابعة لما يسمى «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يسجل حصول أي «مناوشات» مع القوات الحكومية، التي كانت تراقب «هذه الأرتال بالطائرات، وقد غادرت الأراضي التشادية قبل أيام»، واصفًا بيان الجماعة بأنه «أخبار كاذبة» كما نقلت وسائل إعلام تشادية اليوم الأحد.

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وذكرت جماعة «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، في بيان، أن الجيش التشادي هاجم قواتها في منطقة تيبيستي الشمالية المتاخمة للنيجر وليبيا، مضيفًا أن مقاتلي الجماعة تمكنوا من قتل 10 جنود وأسر 8 آخرين أمس السبت.

و«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» كانت من بين الجماعات المتمردة التي رفضت المشاركة في الحوار الوطني لاستعادة الحكم المدني، كما لم توقع الجماعة على اتفاق السلام الذي جرى بالدوحة في الثامن من أغسطس الجاري، وأعقبه انطلاق جولات الحوار قبل أسبوع في نجامينا.

وتشكلت الجماعة المتمردة خلال يونيو 2016 في أعقاب حدوث انقسام داخل جماعة جبهة التغيير والتوافق «فاكت» المسؤولة عن اغتيال الرئيس إدريس ديبي في أبريل 2021، فيما كان المجلس على الأرجح منخرطًا في أنشطة إجرامية والتهريب بجميع أنواعه، إضافة إلى ربط جنوب ليبيا بمنطقة تيبيستي التشادية، بحسب تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا الصادر في 2019.