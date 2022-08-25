Atwasat

شركة الكهرباء تستعجل «داوو» الكورية لإتمام محطة الزويتينة المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 05:42 مساء
شركة الكهرباء تستعجل «داوو» الكورية لإتمام محطة الزويتينة المزدوجة
جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
alwasat radio

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها طلبت من مسؤولي شركة «داوو» الكورية الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالة جدول بتفاصيل المشروع والأعمال المنجزة فيه.

والتقى رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، مع مدير شركة «داوو» الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إذ جرت مناقشة إمكانية منح الشركة حق تنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع القدرة الإنتاجية في ليبيا.

مشروعات كورية لتوسيع خدمات الطاقة في ليبيا
وقالت شركة الكهرباء في بيان إن الجانب الكوري يرغب في نفيذ عدة مشاريع تسهم في توسيع خدمات الطاقة في ليبيا.

- شركة الكهرباء تستعجل مشروعات «إنكا» التركية في ليبيا
- دخول الوحدة الأولى لمحطة كهرباء أوباري على الشبكة
- مليون و223 ألف برميل إنتاج النفط الخام.. ومليار و129 مليون قدم مكعب حجم استهلاك الغاز

مسار الأعمال في محطة الزويتينة
وأوضح مسؤولو الشركة مسار الأعمال المنجزة لمشروع محطة الزويتينة المزدوجة، فيما أبدى المدير العام لها استعداد شركته لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية

بدوره، رحب المشاي بالتعاون المستمر مع الشركة الكورية، وقال إن أعمالها ستكون داعمة ورافدة لجهود مهندسي الشركة العامة للكهرباء، وتعزيز قدراتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بما يخدم المواطن.

 

جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟

لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي

اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس

وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول ...
موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا

موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا
مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة

مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة
لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟

لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟
خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات «المركزي» مريحة

خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات ...
في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)

في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»

«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حسين القطراني: حكومة الوحدة تتعرض لضغوط.. ونتمنى ألا تنجر البلاد نحو سفك الدماء
حسين القطراني: حكومة الوحدة تتعرض لضغوط.. ونتمنى ألا تنجر البلاد ...
«الخارجية»: المغرب يمنح تأشيرات دخول لـ73 ليبيًا بعد توقف لأكثر من عامين
«الخارجية»: المغرب يمنح تأشيرات دخول لـ73 ليبيًا بعد توقف لأكثر ...
المنفي والدبيبة والحداد يناقشون «مستجدات الأوضاع الأمنية»
المنفي والدبيبة والحداد يناقشون «مستجدات الأوضاع الأمنية»
مليون و223 ألف برميل إنتاج النفط الخام.. ومليار و129 مليون قدم مكعب حجم استهلاك الغاز
مليون و223 ألف برميل إنتاج النفط الخام.. ومليار و129 مليون قدم ...
«اجتماعي القذاذفة» يعلق عضويته بمجلس قبائل سرت.. ويرفض «حصار» بوهادي
«اجتماعي القذاذفة» يعلق عضويته بمجلس قبائل سرت.. ويرفض «حصار» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
الملف الليبي سيكون على طاولة محادثات ماكرون مع تبون
الملف الليبي سيكون على طاولة محادثات ماكرون مع تبون...
شركة الكهرباء تستعجل «داوو» الكورية لإتمام محطة الزويتينة المزدوجة
شركة الكهرباء تستعجل «داوو» الكورية لإتمام محطة الزويتينة ......
زينينغا يبحث مع المشري التوترات الأمنية وحل الجمود السياسي
زينينغا يبحث مع المشري التوترات الأمنية وحل الجمود السياسي...
«اجتماعي القذاذفة» يعلق عضويته بمجلس قبائل سرت.. ويرفض «حصار» بوهادي
«اجتماعي القذاذفة» يعلق عضويته بمجلس قبائل سرت.. ويرفض ......
مليون و223 ألف برميل إنتاج النفط الخام.. ومليار و129 مليون قدم مكعب حجم استهلاك الغاز
مليون و223 ألف برميل إنتاج النفط الخام.. ومليار و129 مليون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط