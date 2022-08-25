شركة الكهرباء تستعجل «داوو» الكورية لإتمام محطة الزويتينة المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها طلبت من مسؤولي شركة «داوو» الكورية الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالة جدول بتفاصيل المشروع والأعمال المنجزة فيه.

والتقى رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، مع مدير شركة «داوو» الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إذ جرت مناقشة إمكانية منح الشركة حق تنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع القدرة الإنتاجية في ليبيا.

مشروعات كورية لتوسيع خدمات الطاقة في ليبيا

وقالت شركة الكهرباء في بيان إن الجانب الكوري يرغب في نفيذ عدة مشاريع تسهم في توسيع خدمات الطاقة في ليبيا.

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مسار الأعمال في محطة الزويتينة

وأوضح مسؤولو الشركة مسار الأعمال المنجزة لمشروع محطة الزويتينة المزدوجة، فيما أبدى المدير العام لها استعداد شركته لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية

بدوره، رحب المشاي بالتعاون المستمر مع الشركة الكورية، وقال إن أعمالها ستكون داعمة ورافدة لجهود مهندسي الشركة العامة للكهرباء، وتعزيز قدراتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بما يخدم المواطن.

جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)

جانب من اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع مسؤولين بشركة «داوو» الكورية الجنوبية، 25 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)