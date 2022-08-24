شركة الكهرباء تستعجل مشروعات «إنكا» التركية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، د. محمد عمر المشاي، اليوم الأربعاء، من شركة «إنكا» التركية ضرورة الاستعجال في إتمام مشروعات الكهرباء بوتيرة سريعة، وإدخالها على الشبكة لتخفيض الأحمال والتقليل من عدد ساعات طرح الأحمال.

جاء ذلك خلال اجتمع المشاي، رفقة مدير عام مشروعات الإنتاج، مع عضو مجلس إدارة شركة «إنكا» التركية القائمة على تنفيذ عدة مشاريع لإنشاء محطات توليد داخل ليبيا من ضمنها محطتا مصراتة وغرب طرابلس الاستعجاليتان. وقال عضو مجلس إدارة شركة «إنكا» إن «الوضع الحالي للمحطتين مطمئن بقرب دخولهما على الشبكة في القريب العاجل».

توزيع أعمال «إنكا» في ليبيا

وتاقش الاجتماع «الاتفاق مع (إنكا) التركية على توزيع أعمالها داخل ليبيا، وذلك بإنشاء محطات أخرى بقدرات إنتاجية عالية تسهم في استقرار الشبكة».

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وطمأنت شركة الكهرباء أن «مجلس الإدارة يعمل بشكل متواصل لإتمام المشاريع الحالية، وتنفيذ محطات أخرى من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وسيشرف على ذلك بنفسه ليضمن مبدأ المصداقية والشفافية أمام أبناء الشعب الليبي».

ونجحت الشركة العامة للكهرباء في رفع متوسط إنتاج الكهرباء اليومي بنسبة 10.5% خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وفق بيان للسفارة الأميركية في ليبيا.

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء د. محمد عمر المشاي،خلال اجتماع مع شركة «انكا» التركية، 24 أغسطس 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء د. محمد عمر المشاي مع شركة «انكا» التركية، 24 أغسطس 2022. (الشركة العامة للكهرباء)