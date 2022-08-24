الحويج يبحث رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة (2040)، في لقاء مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية.

إعداد الهوية الاقتصادية للدولة

وتطرق النقاش، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان الوزارة، إلى وضع الاقتصاد الليبي الحالي، وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني، وإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة، ومدى تطبيق قرارات الوزارة من الجهات الضبطية.

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الإصلاحات الاقتصادية.. والأمن الغذائي

وأفاد بيان، نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الحضور تطرق إلى أهمية دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.

وأكد الحويج أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء ديوان الحبوب بناءً على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير المخزون الاستراتيجي للحبوب، مشيرًا إلى أن الوزارة شكّلت لجنة قانونية برئاسة الكوني اعبودة لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.

الحويج يؤكد ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة

وأضاف أن اللجنة عملت على إعداد مقترح للبيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة، واقتراح أية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة مع كل الجهات ذات العلاقة.

وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)