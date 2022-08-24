Atwasat

الحويج يبحث رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 01:48 صباحا
الحويج يبحث رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040
وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة (2040)، في لقاء مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار بالمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية.

إعداد الهوية الاقتصادية للدولة
وتطرق النقاش، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان الوزارة، إلى وضع الاقتصاد الليبي الحالي، وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني، وإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة، ومدى تطبيق قرارات الوزارة من الجهات الضبطية.

- الحويج يوجه بتشكيل فريق لإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة

الإصلاحات الاقتصادية.. والأمن الغذائي
وأفاد بيان، نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الحضور تطرق إلى أهمية دور وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد الموازنة العامة للدولة الليبية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والأمن الغذائي والدوائي.

وأكد الحويج أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء ديوان الحبوب بناءً على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير المخزون الاستراتيجي للحبوب، مشيرًا إلى أن الوزارة شكّلت لجنة قانونية برئاسة الكوني اعبودة لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.

الحويج يؤكد ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة
وأضاف أن اللجنة عملت على إعداد مقترح للبيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة، واقتراح أية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة وضع خطة اقتصادية موحدة مع كل الجهات ذات العلاقة.

وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يجرى نقاشا مع نخبة من الأكاديميين والمختصين بمجال الاقتصاد والاستثمار. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»

كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النائب العام يوضح لقناة «الوسط» الإجراءات المتخذة ضد مسربي امتحانات الثانوية العامة
النائب العام يوضح لقناة «الوسط» الإجراءات المتخذة ضد مسربي ...
اللافي يتسلم مقترحات من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتحقيق الاستقرار
اللافي يتسلم مقترحات من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتحقيق ...
الحداد وقيادات عسكرية: جاهزون لردع أي قوة تهدد أمن العاصمة
الحداد وقيادات عسكرية: جاهزون لردع أي قوة تهدد أمن العاصمة
مكونات مدنية بسوق الجمعة ترفض الاقتتال وتستهجن لغة العنف
مكونات مدنية بسوق الجمعة ترفض الاقتتال وتستهجن لغة العنف
المسماري: طبول الحرب تدق في طرابلس ولسنا طرفا في الصراع
المسماري: طبول الحرب تدق في طرابلس ولسنا طرفا في الصراع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
«الثمن» ينفي اختراق منظومة السجل المدني
«الثمن» ينفي اختراق منظومة السجل المدني...
الحويج يبحث رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040
الحويج يبحث رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة 2040...
المسماري يوضح ملابسات تدمير «الطائرة المجهولة» بضواحي بنغازي
المسماري يوضح ملابسات تدمير «الطائرة المجهولة» بضواحي بنغازي...
المسماري: طبول الحرب تدق في طرابلس ولسنا طرفا في الصراع
المسماري: طبول الحرب تدق في طرابلس ولسنا طرفا في الصراع...
مكونات مدنية بسوق الجمعة ترفض الاقتتال وتستهجن لغة العنف
مكونات مدنية بسوق الجمعة ترفض الاقتتال وتستهجن لغة العنف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط