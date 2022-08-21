مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، زيادة إنتاج حقل الفارغ - أكبر حقول الغاز في ليبيا - تدريجيًا إلى أن وصل إلى معدل 149 مليون قدم مكعب من الغاز و90 ألف برميل من المكثفات في اليوم.



وذكرت المؤسسة في بيان، أن فريق العمل بدأ إجراء الاختبارات التجريبية في 15 أغسطس الجاري، وبعد تشكيل فريق عمل من بعض الإدارات لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع الظروف التشغيلية للمعمل وحالة الآبار .

ويقع حقل الفارغ على بُعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.

حقل «الفارغ» يضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير

وفي يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل «الفارغ» بدأ ملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير.

وقالت المؤسسة، في بيان لها مساء السبت، إن بدء الضخ في محطة كهرباء السرير سيساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير للشبكة.

حقل الفارغ، 21 أغسطس 2022. (فيسبوك)