مؤسسة النفط تعلن استئناف الإنتاج في حقل الفارغ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 10:09 مساء
موقع إنتاج في حقل الفارغ. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط اليوم الخميس بعد مرور ما يقارب العام على إقفاله بسبب إقفال الموانئ النفطية خلال شهر يناير من العام الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «إجمالي الإنتاج بلغ 140 م ق م/ي، وسيتم ضخ 80 م ق م إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم في خفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة».

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن «شركة الواحة تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي عند الساعة 1:30 من ظهر اليوم، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب قفل الموانئ النفطية». 

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وذكر البيان أن «الشركة المقاولة التي تشرف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز غادرت نتيجة لهذه الإغلاقات وتردي الأوضاع الأمنية، وبعد رفع القوة القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل»، مضيفا «بعد التوصل إلى اتفاق وإقناعهم بالعودة، فقد باشروا في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية».

وفي نوفمبر الماضي، وصفت شركة «الواحة» للنفط تشغيل وحدات محطة السرير بغاز حقل الفارغ لأول مرة منذ 11 عامًا بـ«الإنجاز التاريخي»، مشيرة إلى زيادة قدرة التوليد الحالية إلى 800 ميغاوات مقابل 380 ميغاوات مع تشغيل التوربينة الثالثة المتوقفة، و«البدء في المرحلة الثانية قريبا جدا». 

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