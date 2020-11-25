«الواحة»: إنجاز تاريخي في حقل الفارغ النفطي

حقل الفارغ النفطي. (شركة الواحة النفطي)

وصفت شركة «الواحة» للنفط تشغيل وحدات محطة السرير بغاز حقل الفارغ لأول مرة منذ 11 عامًا بـ«الإنجاز التاريخي»، مشيرة إلى زيادة قدرة التوليد الحالية إلى 800 ميغاوات مقابل 380 ميغاوات مع تشغيل التوربينة الثالثة المتوقفة، و«البدء في المرحلة الثانية قريبًا جدًّا».

وسلطت الشركة، في بيان، الضوء على التحديات التي واجهت الشركة، ثم عودة مفاوضات مع المقاولين والاتفاق على عودة كاملة لموقع المشروع بعد انقطاع طويل نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2018، مشيرة إلى «استلام مخطط كامل لإجراء عمليات التشغيل والصيانة وتوفير معدات المشروع في وقت قصير جدًّا».

تجميد المشروع

ونوهت إلى بدء العمل المتخصص في أعمال الصيانة لضواغط الغاز وضواغط التبريد في 28 أغسطس العام 2018، ثم مغادرة الفريق حقل الفارغ 23 أكتوبر 2018م وكان من المخطط له العودة مطلع نوفمبر للبدء في أعمال التشغيل، لكن الشركة المقاولة أعلنت إفلاسها مما تسبب في تجميد للأعمال في موقع المشروع.

وواصل البيان القول: «إن شركة الواحة للنفط وقعت اتفاقات مع عدة شركات بعد جهود مضنية ومفاوضات مع أطراف المكلفة الشؤون القضائية وانتهت بنقل التزامات العقد المبرم مع شركة «J&p» لصالح شركة «PSM» في 14 مارس 2019م وبموجب هذه الاتفاقات النهائية تمكنت شركة الواحة للنفط من إسقاط جميع مطالبات وشكاوى شركتي «J&P» و«PSM» بمبلغ يقارب 40 مليون يورو، لتتمكن شركة الواحة من الحصول على ضمانة لمعدات شركة «سيمنس» الرئيسية وبعض الأعمال الإنشائية لأكثر من عام.

«سيمنس» و«الهيما» و«الهنيويل»

وفي خطوة وصفتها «الواحة» بالناجحة، اشترت الشركة مخيم شركة «J&P» من المصفي المكلف تصفية هذه الشركة بما يحتويه من معدات ومواقع سكنية متنقلة وآليات ثقيلة بسعر منخفض جدًّا. وفي مطلع أبريل 2019 بعد الاتفاق مع المقاول «PSM» عادت فرق العمل من شركات «سيمنس» و«الهيما» و«الهنيويل» للعمل بموقع المشروع واستئناف أعمال الصيانة لجميع الضواغط ومعدات التبريد بغاز البروبان.

وفي هذه الأثناء، ووفق البيان، زارت لجنة الإدارة موقع الفارغ، وأكدت ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات لاستكمال المشروع.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة بدور المستخدمين بشركة الواحة وجهودهم التي أسفرت، بتاريخ أكتوبر 2019، عن البدء في أعمال التشغيل التجريبي للمحطة واختبار حسن الأداء ووربط عدة آبار انتهت بوضع المحطة على الإنتاج بتاريخ 8 نوفمبر 2019م بلغ متوسط إنتاج المرحلة الثانية 150 مليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 9000 برميل من المكثفات.

نتائج مرضية جدًّا

وكانت نتائج تحاليل الغاز المنتَج من المرحلة الثانية مرضية جدًّا، ووفقًا للمواصفات الفنية، وسوف يتم رفع معدلات الإنتاج إلى 180 مليون قدم مكعبة من الغاز بعد إضافة بئرين حديثين، ليبلغ إنتاج حقل الفارغ 250 مليون قدم مكعبة من الغاز وكميات من النفط الخام و15 ألف برميل من المكثفات بمرحلتيه الأولى والثانية، حسب البيان.

ولفتت الشركة إلى عودة العمل بمعمل الغاز بالمرحلة الأولى واستعداد «الواحة» للبدء في تزويد خط السرير بالكامل دونما أي عراقيل، وأُعلِن فتح الصمامات وتدفق الغاز بمقدار 70 مليون قدم مكعبة بتاريخ 15 نوفمبر، وجرى حقن الخط بالغاز ومتابعة سير الضغط من النقطة 7 كلم حتى تحقيق النجاح الكامل وبلوغ الغاز النقطة 96 كلم وفتح الصمامات المغذية لمحطة السرير لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب إعداد الترتيبات اللازمة واستقبال الفرق المختصة من الشركة العامة للكهرباء وشركة الغاز وتسخير كافة الإمكانات لهم.