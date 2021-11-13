شركة الواحة: تشغيل محطة الفارغ بكامل طاقتها.. والإنتاج يصل لـ90 مليون قدم مكعب من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 10:58 صباحا
محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (الشركة)

أكدت شركة الواحة للنفط تشغيل محطة الفارغ بكامل قدرتها الإنتاجية، وذلك بعد بدء التشغيل في 28 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى الوصول إلى إنتاج 90 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن فريق الصيانة والهندسة بالشركة في حقل جالو والفارغ قاموا بتركيب منظومة PLC مبسطة وبعد إجراء اختبارات السلامة ثم تشغيل محطة الفارغ في البداية بقدرة إنتاجية 60 مليون قدم مكعب من الغاز لمدة ثلاثة أيام.

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وبعد ضمان سير المحطة بشكل جيد، جرى رفع الإنتاج إلى 90 مليون قدم مكعب من الغاز، وحوالي 6000 برميل من المكثفات، وكذلك تشغيل وحدة التبريد، وذلك بأيدي المرابطين بالحقل.

أكبر حقل في قطاع النفط منذ 2011
وأكدت الشركة أن العمل في محطة الفارغ يسير بشكل جيد، موضحة أن حقل الفارغ أكبر مشروع على مستوى قطاع النفط يتم تنفيذه منذ العام 2011.

وأضافت: مفاوضات شاقة في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير الحقل الذي توقف العمل به أكثر من مرة بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وعزوف الشركات الأجنبية عن المجيء إلى ليبيا.

كما أشارت شركة الواحة إلى تزويد محطة السرير لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المنتج من حقل الفارغ، برغم أن محطة الكهرباء تبعد بنحو 97 كيلومترًا.

محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (الشركة)
محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (الشركة)
موظف في محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (الشركة)
موظفان في محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (الشركة)
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