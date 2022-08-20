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«الاقتصاد» تتابع أزمة نقص الدقيق في الجنوب.. وتخصيص محطات لتزويد المخابز بالوقود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 07:45 مساء
«الاقتصاد» تتابع أزمة نقص الدقيق في الجنوب.. وتخصيص محطات لتزويد المخابز بالوقود
اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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تابع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، اليوم السبت، إجراءات إنشاء محطات وقود تابعة لشركة «البريقة» لتسويق النفط بمختلف مناطق الجنوب، كذلك تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بوقود الديزل بالتنسيق مع نقابة الخبازين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحنيش مع مدير إدارة التجارة الداخلية مصطفى قدارة، ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك خليفة بلعو، ومراقب الاقتصاد والتجارة الشرقية السنوسي أبوهديمة، ومراقب الاقتصاد والتجارة تجرهي محمد علي، ومراقب الاقتصاد والتجارة غات أشرف الأنصاري، ومراقب الاقتصاد والتجارة الشويرف أسامة سلطان، ونقيب الخبازين بوخريص محمد.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى نقص مادة الدقيق في الجنوب الليبي، والوقوف على مستوى الخدمات، ووضع آلية لتقييم السوق المحلية لضمان انسياب السلع الأساسية.

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ووجه وكيل الوزارة المراقبات بضرورة أداء مهامها وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا عمل الوزارة على تحفيز قطاع الاستثمار بقطاعات التجارة والزراعة والصناعة بالمنطقة الجنوبية بهدف تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية.

دراسة تخصيص محطات لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب
وهذا الشهر اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط وجهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية؛ لمناقشة الصعوبات التي تواجه مدن الجنوب ومستوى الخدمات وسبل معالجتها.

وسبق أن كشف الحويج متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة مع شركة البريقة لتسويق النفط إمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب، وذلك خلال لقائه عددًا من مراقبي الاقتصادي بالبلديات.

ووجه الوزير خلال اللقاء المراقبات بضرورة تعزيز دور حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، وحصر الفرص الاستثمارية بكل القطاعات، ومتابعة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وتنظيم السوق المحلية لضمان انسياب السلع؛ ووضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر بهدف تنظيمها.

اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من مراقبي البلديات، 20 أغسطس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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