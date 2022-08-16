بن قدارة يوجه بإنشاء محطات وقود في مختلف مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تعليماته إلى شركة البريقة لتسويق النفط بإنشاء محطات توزيع وقود في مختلف مناطق الجنوب.

جاء ذلك خلال لقائه عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المؤسسة ستفتتح فرعا في سبها

كما أشار إلى أن المؤسسة ستفتتح فرعا لها في مدينة سبها، التي ستستضيف أيضا مقر شركة زلاف ليبيا لإنتاج واستكشاف النفط.

وأضاف أن مؤسسة النفط ستتسلم مستشفى أوباري، وتوفر احتياجاته، وستتولى حمايته عن طريق حرس المنشآت النفطية، وسيتبع مصحة النفط بطرابلس إداريا.

بن قدارة يتفقد حقل الشرارة النفطي

ووصل بن قدارة وأعضاء المجلس إلى حقل الشرارة النفطي صباح اليوم الثلاثاء.

وفي 11 أغسطس الجاري، توجه مجموعة من الشباب بالمنطقة الغربية إلى حقل الشرارة، معلنين عزمهم على إقفاله، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، قبل أن يقرروا في وقت لاحق من اليوم نفسه الانسحاب من المكان.

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وجاء ذلك في إطار خطة تصعيدية من جانب الشباب بالمنطقة الجنوبية، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع أغسطس الجاري، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.