مصدر لـ«بوابة الوسط»: المعتصمون يشكلون لجنة للتواصل مع إدارة حقل الشرارة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

يعتزم المعتصمون في الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة تشكيل لجنة من الحراك للحديث مع إدارة الحقل بهدف دخوله، على ما أفاد مصدر قريب منهم «بوابة الوسط».

وفي الأثناء، لا يزال العمل يجري بشكل طبيعي بحقل الشرارة حتى اللحظة، وفق ما أفاد مصدر فني «بوابة الوسط».

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر محلي من مدينة سبها بالجنوب الليبي، إن عددًا من شباب الجنوب بصدد التوجه إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين لغلقهما، وأضاف إلى في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن هؤلاء الشباب ينتمون إلى مختلف المكونات الاجتماعاية بمنطقة فزان.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: شباب يتجمعون لغلق حقلي الشرارة والفيل

- أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

- سكان منطقة الحطية يعلنون المشاركة في إغلاق الحقول النفطية

- لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

دعوات إغلاق الحقول في الجنوب

ونشر الناشط السياسي بـ«حراك فزان»، بشير الشيخ، تسجيلًا مصورًا (فيديو) له أمس الأربعاء، خلال وجوده على الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة، يدعو فيه إلى إغلاق حقول النفط في الجنوب، ويحث شباب الجنوب على المشاركة.

وخرجت دعوات في الجنوب لغلق المنشآت النفطية به، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.

وحينها، هدد عدد من أهالي بلدة الوادي الأبيض في أوباري بإغلاق الطريق المؤدي إلى حقلي الشرارة والفيل، إذا لم يجر توفير الوقود بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب بشكل عام خلال سبعة أيام؛ ومع انقضاء المهلة، أعلن تجمع «عرب الوادي واتحاد الروابط الشبابية الأبيض- أوباري»، يوم الأحد الماضي، بدء إجراءات قفل الحقول النفطية، وحث أهالي فزان على دعم الحراك.

وبدورهم، أعلن عدد من سكان منطقة الحطية في أوباري الوقوف إلى جانب باقي سكان الجنوب في «انتفاضتهم التاريخية من أجل تحسين الأوضاع»، مؤكدين أنهم سيشاركون في إغلاق جميع الحقول النفطية وإغلاق الطريق أمام السيارات المتجهة إلى هذه الحقول.

لقطة من داخل حقل الشرارة، 11 أغسطس 2022. (رمضان كرنفودة)

لقطة من داخل حقل الشرارة، 11 أغسطس 2022. (رمضان كرنفودة)

لقطة من داخل حقل الشرارة، 11 أغسطس 2022. (رمضان كرنفودة)