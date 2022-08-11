مصدر لـ«بوابة الوسط»: شباب يتجمعون لغلق حقلي الشرارة والفيل

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

قال مصدر محلي من مدينة سبها بالجنوب الليبي، إن عددًا من شباب الجنوب بصدد التوجه إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين لغلقهما.

وأضاف المصدر، في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن هؤلاء الشباب ينتمون إلى مختلف المكونات الاجتماعاية بمنطقة فزان.

ونشر الناشط السياسي بـ«حراك فزان»، بشير الشيخ، تسجيلًا مصورًا (فيديو) له أمس الأربعاء، خلال وجوده على الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة، يدعو فيه إلى إغلاق حقول النفط في الجنوب، ويحث شباب الجنوب على المشاركة.

دعوات إغلاق الحقول في الجنوب

وخرجت دعوات في الجنوب لغلق المنشآت النفطية به، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات.

- أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

- سكان منطقة الحطية يعلنون المشاركة في إغلاق الحقول النفطية

- لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

وحينها، هدد عدد من أهالي بلدة الوادي الأبيض في أوباري بإغلاق الطريق المؤدي إلى حقلي الشرارة والفيل، إذا لم يجر توفير الوقود بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب بشكل عام خلال سبعة أيام؛ ومع انقضاء المهلة، أعلن تجمع «عرب الوادي واتحاد الروابط الشبابية الأبيض- أوباري»، يوم الأحد الماضي، بدء إجراءات قفل الحقول النفطية، وحث أهالي فزان على دعم الحراك.

وبدورهم، أعلن عدد من سكان منطقة الحطية في أوباري الوقوف إلى جانب باقي سكان الجنوب في «انتفاضتهم التاريخية من أجل تحسين الأوضاع»، مؤكدين أنهم سيشاركون في إغلاق جميع الحقول النفطية وإغلاق الطريق أمام السيارات المتجهة إلى هذه الحقول.