انسحاب عدد من الشباب المطالبين بإغلاق الحقول النفطية من محيط حقل الشرارة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أكد مصدر محلي من أوباري في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الخميس، انسحاب عدد من الشباب المطالبين بإغلاق الحقول النفطية من محيط حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا.

كما أعلن منسق «حراك فزان» بشير الشيخ أيضا انسحابه من تجمع الشباب المحتشدين بالقرب من حقل الشرار. وأكد مصدر بالحقل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العمل مستمر بشكل عادي داخل الحقل.

وتوجهت مجموعة من الشباب من مختلف مكونات المنطقة الجنوبية في وقت سابق اليوم إلى حقل الشرارة معلنين عزمهم إقفاله وحقل الفيل النفطيين احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالمنطقة، على ما أفاد مصدر محلي «بوابة الوسط».

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: شباب يتجمعون لغلق حقلي الشرارة والفيل

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: المعتصمون يشكلون لجنة للتواصل مع إدارة حقل الشرارة

ونشر الناشط السياسي بـ«حراك فزان»، بشير الشيخ، تسجيلًا مصورًا (فيديو) له أمس الأربعاء، خلال وجوده على الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة، يدعو فيه إلى إغلاق حقول النفط في الجنوب، ويحث شباب الجنوب على المشاركة.

وجاء الإعلان عن ذلك، في إطار خطة تصعيدية من جانب الشباب بالمنطقة الجنوبية، عقب حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية مطلع الشهر الجاري، الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات