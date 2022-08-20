الدبيبة: تعديل سعر الصرف كان في الاتجاه الصحيح وأخرج نسبة كبيرة من السرقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: «لا صحة للحديث عن وجود ركود اقتصادي في ليبيا»، مشيرًا إلى زيادة نسب الاستيراد.

وشدد الدبيبة، في اجتماع مع عدد من رجال الأعمال باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، على أن قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذ في بدايات العام 2021 كان صعبًا «لكنه كان في الاتجاه الصحيح»، إذ «أخرج (عالج) نسبة كبيرة من السرقة» التي كانت تحدث في الدولة.

عدم المساواة في صرف الدولار قبل تعديل سعر الصرف

وأشار إلى أن 10% من المواطنين «كانوا يحصلون على الاعتماد بجنيه ونصف، والباقي يحصل عليها بـ10 جنيهات».

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هل زاد الاستهلاك في ليبيا في 2022 عن العام الماضي؟

وتابع أن فتح الاعتمادات بات الأن أكثر من السنة الماضية، و«هذا يعني استهلاك وقدوم بضاعة من الخارج».

وفيما يخص الحديث عن الركود، قال: «أنت إما عندك مشكلة تسويقية كشركة أو وجود منافس آخر. وهناك تجارة أخرى بديلة (التجارة الإلكترونية) استحوذت على الأموال».

وتابع أن البيع لم يعد مقتصرًا على المحلات أو الطريقة المباشرة فقط، «فالتجارة الإلكترونية محايدة وتأتي إلى حد المنزل من دبي وألمانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها».