الحبري: قدمنا دراسة عن إعادة النظر في سعر صرف الدينار في ضوء التطورات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، على الحبري، إن فرع المصرف بالمنطقة الشرقية، أعد دراسة مبدئية عن ضرورة إعادة النظر في سعر صرف الدينار، في ضوء التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الأوكرانية - الروسية، وقدمها إلى محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، في شهر إبريل الماضي، لكن «دون أي رد فعل» حتى الآن.

وتابع الحبري، خلال مداخلة تلفزيونية على تلفزيون المسار اليوم، أن الدراسة تطرقت إلى تأثير الحرب على الغذاء في العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام، والتضخم المستورد والذي أثر على ليبيا والدول المجاورة خاصة مصر.

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ولفت إلى أن الدراسة، شددت على إعادة النظر في سعر الصرف من خلال «معالجة السياسة النقدية» ومعالجة الإنفاق العام، وقدمت للصديق الكبير في شهر إبريل الماضي، بشكل رسمي «سري» لكن دون أي رد فعل من الأخير.

ظاهرة خطيرة علي المستقبل النقدي

وتابع أن هذا الأمر حساس جدا ويحتاج إلى اجتماع وتبادل وجهات النظر، مؤكدا أن استمرار عدم اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ظاهرة خطيرة جدا علي المستقبل النقدي للدولة الليبية.

وتابع أن فرع مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية، سيدعو خلال الأسبوعين المقبلين لاجتماع رسمي، وسيتخذ فيه القرارات اللازمة، «حتي لو امتنع الصديق الكبير عن الحضور».