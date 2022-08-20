مسؤولة أميركية: الولايات المتحدة تعارض أية خطوات نحو تصعيد العنف في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت مسؤولة أميركية عن معارضة الولايات المتحدة للخطوات التي يتخذها أي طرف ليبي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ونائب مساعدة وزير الخارجية، جوشوا هاريس.

وأعربت المسؤولة الأميركية عن سعادتها بلقاء المنقوش اليوم، وناقشتا «الدعم الكامل لعملية الأمم المتحدة»، وفق تغريدة عبر حساب وزارة الخارجية الأميركية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وذكرت التغريدة أن «الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية والشركاء الدوليين يكثفون الجهود لاستعادة الزخم نحو إجراء انتخابات مبكرة».

نورلاند دعا لتمهيد الطريق للانتخابات

ويوم الثلاثاء، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تحث حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وذلك خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

وأشاد نورلاند بتفاعل المجلس مع القادة الرئيسيين، مشيرًا إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا.