اللافي يبحث مع نورلاند 4 ملفات بشأن الوضع السياسي والأمني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، أربعة ملفات بشأن الوضع السياسي والأمني في ليبيا، خلال لقاء مع السفير الأميركي ورئيس بعثتها في ليبيا ريتشارد نورلاند.

المصالحة الوطنية.. والقاعدة الدستورية

وقال اللافي، في تغريدتين عبر حسابه على «تويتر»، إنه تحدث مع السفير الأميريكي، لمتابعة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا «أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي بالخصوص»، بالإضافة إلى الإسراع في إيجاد أرضية صلبة للتوافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية.

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الانتخابات.. وتجنيب التصعيد

وأكد الطرفين، وفق تغريدة اللافي، مواصلة العمل لأجل حل كافة المختنقات السياسية التي تعيق أي مشروع للاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لتجنيب البلاد أي تصعيد قد يؤثر على العملية السياسية، وسلامة المدنيين.

وفي 28 يوليو الماضي، اجتمع اللافي ونورلاند؛ لمناقشة ضرورة إبعاد الليبيين عن «خطر الصراع بين الجماعات المسلحة» وفق تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».

وفي اليوم نفسه اجتمع نورلاند مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وحث جميع القادة الليبيين على «تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».