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تراجع هامشي لإنتاج النفط الليبي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 05:50 مساء
تراجع هامشي لإنتاج النفط الليبي اليوم
منشآت حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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تراجع إنتاج النفط الليبي، اليوم الجمعة، على نحو هامشي مسجلا مليون و207 آلاف برميل مقابل مليون و213 ألف برميل أمس الخميس، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها اليومي بشأن الإنتاج.

ويوم الخميس قبل الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، استهداف رفع معدلات إنتاج النفط في ليبيا إلى مليوني برميل يوميا، كاشفا خطة على المدى المتوسط لتحقيق هذا الهدف.

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وخلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، قال بن قدارة: «ستكون لدينا على المدى المتوسط خطة عمل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات للمشاريع بحيث تقدم كل شركة مشروعاتها لزيادة معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بالقدرات المتاحة الآن».

تراجع هامشي لإنتاج النفط الليبي اليوم
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