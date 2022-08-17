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مؤسسة النفط: مليون و213 ألف برميل إنتاج الخام اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 06:12 مساء
مؤسسة النفط: مليون و213 ألف برميل إنتاج الخام اليوم
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج الخام اليوم الأربعاء بلغ مليونًا و213 ألف برميل، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مليونا برميل نفط يوميا خلال خمس سنوات
ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، استهداف رفع معدلات إنتاج النفط في ليبيا إلى مليوني برميل يوميا، كاشفا خطة على المدى المتوسط لتحقيق هذا الهدف.

وخلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، قال بن قدارة: «ستكون لدينا على المدى المتوسط خطة عمل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات للمشاريع بحيث تقدم كل شركة مشروعاتها لزيادة معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بالقدرات المتاحة الآن».

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