عون يبحث مع بن قدارة آلية عمل قطاع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، اليوم الأربعاء، مع وكيل الوزارة خليفة رجب عبدالصادق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، آلية عمل قطاع النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين عبدالله صافار، وأحمد عبدالله عمار، ومسعود سليمان موسى، بحضور المدراء العامين ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة النفط والغاز، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى العمل على زيادة تحسين أوضاع المستخدمين، ومعالجة مشاكل التأمين الصحي والتدريب، وأوضاع الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات النفطية، إضافة إلى الحفاظ على المكامن من أجل ضمان الإنتاج الآمن.

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عون يؤكد دعم مؤسسة النفط

ومطلع الشهر الجاري، ناقش بن قدارة مع عون بمكتبه «سلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الاكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة»، وفق مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز.

كما بحث رئيس المؤسسة ووزير النفط «تشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الاستكشافية والاكتشافات التي تحصلت عليها، وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير». وأكد عون دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، «لما فيه صالح البلاد».

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)

من لقاء عون وبن قدارة، الأربعاء 17 أغسطس 2022. (وزارة النفط والغاز)