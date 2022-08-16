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مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 12:54 مساء
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
اجتماع فرحات بن قدارة وأعضاء إدارة مؤسسة النفط مع عمداء بلديات الجنوب، 16 أغسطس 2022، (مؤسسة النفط)
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قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، إن مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا.

وأضاف عبدالصادق أن الحكومة والمؤسسة توليان اهتماما كبيرا بهذا المشروع الاستراتيجي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

بن قدارة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في زيارة إلى الجنوب
واجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة وأعضاء المجلس مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء.

- بن قدارة يوجه بإنشاء محطات وقود في مختلف مناطق الجنوب

ووجه بن قدارة خلال الاجتماع، تعليماته إلى شركة البريقة لتسويق النفط بإنشاء محطات توزيع وقود في مختلف مناطق الجنوب، كما أشار إلى أن المؤسسة ستفتتح فرعا لها في مدينة سبها، التي ستستضيف أيضا مقر شركة زلاف ليبيا لإنتاج واستكشاف النفط.

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