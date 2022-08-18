ضبط حاوية تحوي كبدة فاسدة بميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز جمرك ميناء مصراتة البحري ضبط حاوية (40 قدم) محملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد غير الصالح للاستهلاك البشري.

وقال المركز في بيان، إن الضبط جاء في ضوء قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم «359» بشأن البضائع المحظورة، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بدورها، قالت وزارة الاقتصاد في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهود مركز جمرك ميناء مصراتة للمحافظة على الأمن الغدائي والصحي للمواطن، وبمتابعة وتعليمات مباشرة من إدارة مصلحة الجمارك لكل أعضائها بضرورة تكثيف الجهود وإيقاف كل ما هو محظور وممنوع ويؤتر سلبًا على الأمن الغدائي والاقتصاد الوطني.

كبدة فاسدة مضبوطة بميناء مصراتة، 16 أغسطس 2022. (جمرك ميناء مصراتة)