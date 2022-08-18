فتح باب الترشح لانتخابات «بلدي ترهونة» الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة الإثنين المقبل.

وأشارت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى تنظيمها حملات توعية بالتعاون مع رجال الكشاف والهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أسهمت في زيادة عدد الناخبين المسجلين في ترهونة.

عقد الانتخابات في 11 بلدية أخرى

وأرجعت سبب تأخر إجراء الانتخابات في ترهونة وبلديات أخرى أنهت الاستعداد إلى «الصراعات والأزمات السياسية»، وأيضًا بسبب النظام المعمول به في السابق حيث كانت هناك طعون، وقد جرى اعتماد نظام للانتخابات المحلية من مجلس الوزراء سيجري استخدامه في الانتخابات القادمة، كذلك هناك مشكلات فنية.

- انطلاق الحملة التوعوية للانتخابات البلدية في ترهونة

- اللجنة المركزية: انطلاق الانتخابات المحلية في ترهونة

كما أفصحت عن شروعها في إجراء انتخابات 11 بلدية أخرى، هي جنزور والخمس والعربان والجليدة وتنيناي والمردوم والأبرق والقيقب ومرادة، وزويلة وزلة.