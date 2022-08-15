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شرطة صبراتة تقبض على سوريين يعتزمان الهجرة لأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 04:18 مساء
شرطة صبراتة تقبض على سوريين يعتزمان الهجرة لأوروبا
سوريان بعد ضبطهما في صبراتة، قبل الشروع في الهجرة إلى أوروبا، (وزارة الداخلية)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة،  تمكن أعضاء التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة من ضبط شخصين من الجنسية السورية، بحوزتهما 19 ألف دينار.

وأشار بيان للوزارة إلى أنه من خلال جمع المعلومات والبحث والتواصل مع الجهات الأمنية الأخرى بشأن الشخصين، تبين بأن هناك بلاغ من قبل ذويهما بأنهما مفقودان بمركز شرطة جنزور وهو مكان إقامتهما.

- إحباط محاولة تهريب مهاجرين على شاطئ صبراتة
- إنقاذ 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة شمال صبراتة
- تحرير باكستانيين اثنين كانا مخطوفين في مزرعة جنوب صبراتة

وأضافت الوزارة أنه بالتحقيق مع الوافدين السوريين تبيبن أن سبب تواجدهما في صبراتة هو محاولة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار المركز المختص بالواقعة.

جوزات سفر مع سوريين بعد ضبطهما في صبراتة، قبل الشروع في الهجرة إلى أوروبا، (وزارة الداخلية)
جوزات سفر مع سوريين بعد ضبطهما في صبراتة، قبل الشروع في الهجرة إلى أوروبا، (وزارة الداخلية)
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