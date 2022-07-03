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تحرير باكستانيين اثنين كانا مخطوفين في مزرعة جنوب صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 04:44 مساء
تحرير باكستانيين اثنين كانا مخطوفين في مزرعة جنوب صبراتة
الباكستانيان اللذان جرى تحريرهما بعد ساعات من خطفهما واحتجازهما بمزرعة جنوب صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، تحرير شخصين يحملان الجنسية الباكستانية كانا محتجزين في مزرعة جنوب مدينة صبراتة بعدما خطفهما مجهولون، مؤكدة تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة من قبل سائق مركبة أجرة مفاده قيام مجهولين بخطف شخصين من الجنسية الباكستانية كان يقوم بنقلهما.

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وأضافت الوزارة أن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة قاموا على الفور بجمع المعلومات عن الواقعة وتحديد مكان المخطوفين واللذين كانا محتجزين داخل إحدى المزارع أقصى جنوب مدينة صبراتة، مؤكدة تحريرهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما لا يزال البحث جاريًا عن الجناة لضبطهم.

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