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إنقاذ 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة شمال صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 08:46 مساء
إنقاذ 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة شمال صبراتة
المهاجرون بعد إعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية. (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي)
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أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش في طرابلس، اليوم الخميس، إنقاذ 114 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات مختلفة، شمال مدينة صبراتة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قاربين.

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الإنقاذ التي جرت أمس الأربعاء نفذها زورق الدورية «الزاوية» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية في منطقة المسؤولية الليبية.

إعادة المهاجرين إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية
وأكدت إدارة التوجيه المعنوي إعادة المهاجرين إلى نقطة الإنزال بمصفاة الزاوية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وتسليمهم فور اتمام عملية الإنقاذ إلى الجهات المختصة، منوهة بأن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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وقبل يومين أعلنت الحكومة المالية أن 22 مهاجرا من مواطنيها، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم قبالة ساحل ليبيا. وذكرت وزارة شؤون المغتربين المالية في بيان أن المتوفين ضمن مجموعة من 83 مهاجرا عالقين على متن سفينة تواجه خطرا بالغا منذ 22 يونيو، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

إنقاذ 61 مهاجرا أمام الساحل الليبي
ومن بين هؤلاء، جرى إنقاذ 61 شخصا، بعضهم من مواطني مالي، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقال ناطق باسم المنظمة إنه جرى رصد «زيادات كبيرة» في تدفقات المهاجرين عبر النيجر ومالي نحو شمال أفريقيا في الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة.

أحد القاربين الذي كان يقل المهاجرين قبل عملية الانقاذ شمال صبراتة. (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي)
أحد القاربين الذي كان يقل المهاجرين قبل عملية الانقاذ شمال صبراتة. (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي)
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