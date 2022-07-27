إحباط محاولة تهريب مهاجرين على شاطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات التحري والقبض التابعة لمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة ضبطت المهاجرين على شاطئ البحر غرب المدينة.

وأضافت أنها أحالتهم لديوان المديرية، لمباشرة التحقيق لملاحقة الجناة حول هذه الواقعة، وجمع المعلومات لتحديد هوياتهم لضبطهم.

- «الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام

وأمس الإثنين، أكدت المنظمة الدولية للهجرة، إعادة 193 مهاجرًا إلى ليبيا بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.

وأشارت المنظمة، في إحصاء، إلى إعادة نحو 10 آلاف و465 مهاجرًا، بينهم 9 آلاف و371 رجلًا، و300 امراة خلال العام الجاري (بداية من يناير حتى 16 يوليو). فيما غرق 176 شخصًا، وفقد 634 آخرون.

جانب من عملية ضبط مهاجرين غير شرعيين (مديرية أمن صبراتة)

جانب من عملية ضبط مهاجرين غير شرعيين (مديرية أمن صبراتة)

جانب من عملية ضبط مهاجرين غير شرعيين (مديرية أمن صبراتة)

جانب من عملية ضبط مهاجرين غير شرعيين (مديرية أمن صبراتة)