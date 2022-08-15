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مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 03:04 مساء
مجلس النواب يبحث أسباب انفجار بنت بية
من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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ناقش مجلس النواب، في جلسته اليوم الإثنين، أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج، والمتضررين من ضحايا انفجار صهريج الوقود في بنت بية، والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية.

وانطلقت أعمال الجلسة في وقت سابق اليوم بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال الناطق باسم المجلس إن «الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا كارثة بنت بية، وشرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية». 

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وأضاف إن الأعضاء ناقشوا «أسباب حدوث هذه الكارثة وسبل معالجتها وأوضاع أهلنا في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية».

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 ووقع انفجار شاحنة وقود في بنت بية مطلع الشهر الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.  

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 23 شخصًا، حسب ما كشفه مصدر محلي من منطقة الزاوية بالبلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط».

من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
من جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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