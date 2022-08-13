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مديرية أمن طرابلس تعلن ضبط سيارتين مسروقتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 10:33 صباحا
مديرية أمن طرابلس تعلن ضبط سيارتين مسروقتين
إحدى السيارات المسروقة في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط سيارتين مسروقتين في نطاق زاوية الدهماني وطريق المطار. 

زاوية الدهماني
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعنلت المديرية ضبط مركبة مسروقة بعد استيقافها. وأوضحت أنه تبين أنها مسروقة منذ سنة 2016 ومبلغ عنها مركز زاوية الدهماني، وذلك بعد التأكد من إجراءات المركبة من غرفة السيطرة. وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وجرت إحالتها للمركز المختص.

طريق المطار
وفي منشور آخر عبر «فيسبوك»، أعلنت المديرية أنه بعد أن تقدمت مواطنة مقيمة بدائرة مركز طريق المطار ببلاغ عن سرقة سيارتها، وأفادت بأن مركبتها يوجد بها جهاز «G.B.S»، وجرى تشكيل فريق عمل للبحث والمتابعة وجمع المعلومات عن الواقعة. وتمكن أعضاء المركز من استرجاع السيارة المبلغ عنها وتسليمها إلى المالكة بعد مضي ساعة ونصف الساعة من الإبلاغ عن الواقعة.

إحدى السيارات المسروقة في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
إحدى السيارات المسروقة في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
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