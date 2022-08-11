ضبط 3 أشخاص متلبسين بترويج الحشيش في زناتة وسوق الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص متلبسين ببيع قطع من مخدر الحشيش في منطقتي زناتة وسوق الأحد، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات في طرابلس.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن اثنين من المتهمين جرى ضبطهم متلبسين في كمين محكم بعملية بيع وشراء لقطعة من مخدر الحشيش تقدر بـ100 دينار وبحوزتهم أيضا 25 قطعة من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.

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وأضاف أن المتهم الثالث ألقي القبض عليه متلبسا وبحوزته أيضا سبع قطع من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، وذلك في كمين محكم بعملية بيع وشراء معه بمنطقة سوق الأحد على قطعة من مخدر الحشيش بقيمة 100 دينار.

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن القبض على المتهمين الثلاثة جاء بعد التأكد من معلومات مصدرية وردت إلى مكتب التحريات التابع للجهاز بشأنهم من منطقتي زناتة وسوق الأحد.

قطع الحشيش المضبوطة بحوذة المتهمين. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)