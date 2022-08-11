ضبط فرد بتشكيل عصابي تورط في جرائم سرقة وخطف ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقة وخطف المواطنين تحت تهديد السلاح، وهو مطلوب لعدة أجهزة أمنية.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطنين بشكوى ضد أشخاص اعتدوا عليهما بالضرب داخل منزلهما بمنطقة بوعطني، قبل أن يخطفوا أحدهما، ثم طلبوا من الآخر فدية مالية ليطلقوه، لكنه تمكن من الهرب، وحضر إلى القسم للإبلاغ عن الواقعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتمكن أعضاء التحريات من تحديد مكان السيارة التي استُخدمت في تلك الواقعة، حيث رصدت في منطقة شبنة، وقد جرى إيقافها من قبل رجال الأمن وضبط سائقها.

ولدى نقل المتهم إلى القسم، اعترف بالمشاركة في الاعتداء على الشاكي الأول وخطف الثاني بغية طلب فدية مالية، كما اتضح أن السيارة مبلغ عنها لدى أجهزة أمنية، حيث استُخدمت في وقائع سلب بقوة السلاح، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية مع المتهم ثم أحيل إلى النيابة العامة.