ضبط 80 ألف لتر بنزين على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 80 ألف لتر من الوقود كانت معبئة على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير إلى تونس، مشيرا إلى أن عملية التهريب الضخمة «كان وراءها شبكة تهريب منظمة».

وأوضح جهاز المباحث الجنائية عبر صفحته على «فيسبوك» أن أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بمكتب منفذ رأس اجدير «تلقوا في وقت سابقة معلومات من مصادر مؤكدة تفيد باستعداد هذه الشبكة لتنفيذ عملية تهريب البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى دولة تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد».

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وقال الجهاز إن رئيس مكتب منفذ رأس أجدير الحدودي التابع لجهاز المباحث الجنائية المقدم أيوب أبوديب أصدر تعليماته لفرقة القبض والمداهمات بالتحرك والتعامل مع المشتبه بهم، وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة بالخصوص عن طريق التحري والتقصي والمتابعة لمحاولة التهريب الضخمة.

مداهمة الشاحنات قبل تهريب البنزين

وبيّن جهاز المباحث الجنائية أنه عند وصول فرقة القبض والمداهمات «إلى عين المكان جرى العثور على عدد 23 شاحنة معبأة بكميات كبيرة تفوق 80 ألف لتر كانت مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس أجدير الحدودي».

وأكد جهاز المباحث الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، وإحالة الشاحنات المضبوطة إلى مركز حرس الجمارك بمنفذ رأس اجدير من حيث الاختصاص القانوني.