الدبيبة يوجه 3 وزارات لتوفير احتياجات مركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارات الصحة والمالية والتخطيط لحلحلة المذكرات المقدمة من إدارة مركز بنغازي الطبي بشأن احتياجات المركز، مؤكدًا أن الاهتمام بهذا المركز ضرورة قصوى، في ظل إقفال عدد من المستشفيات بالمدينة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، وذلك للوقوف على أوضاع المركز ومتابعة احتياجاته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن «العريبي تقدمت بالشكر لرئيس الوزراء، على دعمه للمركز، وحلحلة عدد كبير من المشاكل التي تواجهه، وتخصيص مخصصات مُرضية أسهمت في مساعدة المركز في أداء مهامه».

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احتياجات مركز بنغازي الطبي

وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العريبي طالبت الدبيبة «بمعالجة عدد من الإشكاليات العالقة، وأهمها توفير الأكسجين، وتوفير عدد كافٍ من العناصر الطبية المساعدة، وتسديد عدد من الالتزامات القائمة على المركز».

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة تقدم من جهته، خلال اللقاء، للعريبي بالشكر لكافة العاملين بمركز بنغازي الطبي من العناصر الطبية والطبية المساعدة على جهودهم المبذولة لتوفير خدمات صحية مناسبة لسكان بلدية بنغازي.