«الصحة»: تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن مركز بنغازي الطبي تسلم خزانا لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة 20 ألف لتر، وذلك بناء على التعليمات المباشرة والعاجلة من الدكتور علي الزناتي وزير الصحة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص وزير الصحة، على تزويد المرافق الصحية باحتياجاتها العاجلة، بعد الزيارات التفقدية التي قام بها للمَرافق الصحية بالمنطقة الشرقية، منتصف شهر مايو الجاري.

وأكدت الوزارة أنه كان من الضروري زيادة سعة خزانات الأكسجين بالمركز، خاصة مع التقارير الواردة من المركز بازدياد أعداد مرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى زيادة في استهلاك الأكسجين السائل بالمركز، وبالأخص برج الأمل وقسم العزل والعنايات.

ونقلا عن المعلومات الواردة من المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، فإن المركز منذ تأسيسه يحوي خزانين لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة إجمالية تصل إلى 22 ألف لتر، فيما كان استهلاك المركز للأكسجين قبل جائحة كورونا يتراوح بين 1.200 و1.400 لتر يوميا، أما في الوقت الحالي وبعد اجتياح «كوفيد-19» وافتتاح برج الأمل فوصل الاستهلاك اليومي لمركز بنغازي الطبي من 5.400 إلى 5.500 يوميا، وفي بعض الأيام يصل إلى ستة آلاف لتر يوميا.

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)