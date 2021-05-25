«الصحة»: تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 10:25 مساء
تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن مركز بنغازي الطبي تسلم خزانا لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة 20 ألف لتر، وذلك بناء على التعليمات المباشرة والعاجلة من الدكتور علي الزناتي وزير الصحة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص وزير الصحة، على تزويد المرافق الصحية باحتياجاتها العاجلة، بعد الزيارات التفقدية التي قام بها للمَرافق الصحية بالمنطقة الشرقية، منتصف شهر مايو الجاري.

وأكدت الوزارة أنه كان من الضروري زيادة سعة خزانات الأكسجين بالمركز، خاصة مع التقارير الواردة من المركز بازدياد أعداد مرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى زيادة في استهلاك الأكسجين السائل بالمركز، وبالأخص برج الأمل وقسم العزل والعنايات.

ونقلا عن المعلومات الواردة من المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، فإن المركز منذ تأسيسه يحوي خزانين لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة إجمالية تصل إلى 22 ألف لتر، فيما كان استهلاك المركز للأكسجين قبل جائحة كورونا يتراوح بين 1.200 و1.400 لتر يوميا، أما في الوقت الحالي وبعد اجتياح «كوفيد-19» وافتتاح برج الأمل فوصل الاستهلاك اليومي لمركز بنغازي الطبي من 5.400 إلى 5.500 يوميا، وفي بعض الأيام يصل إلى ستة آلاف لتر يوميا.

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)
تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)
تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 20 ألف لتر, 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
«المرتزقة» محلك سر.. رغم مرور أكثر من نصف عام على وقف إطلاق النار
ليبيا
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء