محكمة مصراتة تحدد 25 سبتمبر موعدا للنطق بالحكم في قضية تنظيم «داعش»

مصراتة - بوابة الوسط: أحمد التومي

حددت محكمة الاستئناف العليا مصراتة يوم 25 سبتمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم «داعش»، بعد أن رفعت جلسة اليوم الإثنين، التي انعقدت بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة.

ومثل أمام الجلسة الرابعة، وهي أول جلسة علنية، أكثر من خمسين متهمًا، جميعهم ليبيون، بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وقد جرى القبض عليهم في مناطق مختلفة من البلاد.

وعقدت جلسة اليوم بحضور محامي عدد من المتهمين، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم (أولياء الدم)، الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين.

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المتهمون من درنة وبنغازي ومصراتة

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم، جرى نقلهم من أحد السجون بمصراتة إلى مقر المحاكمة تحت حراسة مشددة، مضيفًا أن أغلب المتهمين ينتمون إلى مدن درنة وبنغازي ومصراتة، ومن بينهم القياديان بالتنظيم؛ فوزي العياط من درنة وأحمد المشيطي الملقب بـ«العصيدة» من بنغازي.

يشار إلى أنه في الخامس من مايو العام 2016، انطلقت عملية «البنيان المرصوص»، التي أفضت إلى تحرير سرت ووسط ليبيا من تنظيم «داعش»، بعدما استمرت العملية لمدة سبعة أشهر، وانتهت العملية في السادس من ديسمبر من العام نفسه بالقضاء على التنظيم، وإنقاذ الكثير من المدنيين الذين ظلوا عالقين خلال الاشتباكات.

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من حضور محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)