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ليبيا في اجتماع «التحالف الدولي»: نسعى إلى سد الثغرات الأمنية أمام «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 12:44 مساء
ليبيا في اجتماع «التحالف الدولي»: نسعى إلى سد الثغرات الأمنية أمام «داعش»
من مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش في العاصمة الإيطالية روما. (السفارة الليبية في ايطاليا)
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أكد السفير الليبي لدى إيطاليا الدكتور عمر الترهوني، أمام مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش بالعاصمة الإيطالية روما، «سعي ليبيا إلى تكثيف التعاون لسد الثغرات الأمنية أمام تنظيم (داعش) من خلال قطع مصادر تمويله ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب».

وقال الترهوني في كلمة أمام المؤتمر، إن «ليبيا مرت مراحل صعبة وحاسمة في مواجهة تنظيم داعش خلال السنوات السابقة، أمنيا وعسكريا في مدن مختلفة حتى جرى القضاء عليه بمدينة سرت»، حسب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. 

واختتمت أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش بمقر وزارة الخارجية الإيطالية على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الخارجية. ويهدف الاجتماع إلى تفعيل مقترحات الدول الأفريقية الأعضاء في التحالف أمام مبادرات الدول المانحة الرئيسية، والإعداد للأعمال الخاصة باجتماع مراكش في شهر مايو المقبل.

وبين السفير الليبي أن «ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور داعش في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذا لأفراده».

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وتأسس التحالف في شهر ديسمبر الماضي بناءً على اقتراح من وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في اجتماع التحالف العالمي ضد داعش الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وعقد المؤتمر تحت شعار «تفعيل مجموعة التركيز الأفريقية» بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكندا، والدنمارك، والنمسا، وبلجيكيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب 14 دولة أفريقية.

كما شارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن الحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

السفير عمر الترهوني خلال أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش في العاصمة الإيطالية روما. (السفارة الليبية في ايطاليا)
السفير عمر الترهوني خلال أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش في العاصمة الإيطالية روما. (السفارة الليبية في ايطاليا)
السفير عمر الترهوني خلال أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش في العاصمة الإيطالية روما. (السفارة الليبية في ايطاليا)
السفير عمر الترهوني خلال أعمال مؤتمر التحالف العالمي لمكافحة داعش في العاصمة الإيطالية روما. (السفارة الليبية في ايطاليا)
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