مداهمة مصنع للخمور في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، مداهمة مصنع لتصنيع الخمور بمنطقة ماجر في زليتن، وذلك ضمن حملة تنفذها مديرية أمن المدينة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووردت معلومات إلى مديرية أمن زليتن تفيد بوجود المصنع بإحدى الاستراحات بمنطقة ماجر، ليتقرر مداهمة المصنع، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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وجرى العثور على عدد من البراميل سعة عشرين لترا وأخرى سعة 200 لترا مملوءة بالخمور، إضافة إلى مواد وأدوات تستخدم في تصنيعها، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط وتحريز المضبوطات.

مداهمة مصنع للخمور في زليتن، 6 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)