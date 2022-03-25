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مداهمة مصنع للخمور في أجدابيا (صور)

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الجمعة 25 مارس 2022, 01:55 صباحا
مداهمة مصنع للخمور في أجدابيا (صور)
أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
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داهم أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا، مساء اليوم الخميس، مصنعًا للخمور محلية الصنع بالمدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها تلقت معلومات تفيد بوجود وكر لصناعة الخمور، وعلى ضوء ذلك جرى تكليف وحدة التحريات بالتحري وجمع المعلومات للتأكد من صحتها.

- مداهمة مصنع للخمور والمخدرات في أجدابيا
- ضبط مصنع للخمور في بنغازي

وأضافت أنه جرى إخطار النيابة العامة وأخذ الإذن ومداهمة المكان، وضبط المواد التي يتم استخدامها في صناعة الخمور، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
أدوات مستخدمة في تصنيع الخمور جرى ضبطها (الإنترنت)
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