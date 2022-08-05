Atwasat

أبوجناح يدعو أهالي الجنوب إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل فزان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 04:57 مساء
أبوجناح يدعو أهالي الجنوب إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل فزان»
أبوجناح متحدثا إلى أهالي الجنوب بشأن حادثة بنت بية، الجمعة 5 أغسطس 2022. (فيديو)
alwasat radio

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل فزان»، حاثا «قوات الجيش» في المنطقة على الالتحاق بها، وفق ما جاء في كلمة وجهها عصر اليوم الجمعة إلى أهالي المنطقة الجنوبية بشأن حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية التي وقعت قبل أيام وتسببت في مقتل وإصابة عشرات المواطنين من أبناء المنطقة.

وترحم أبوجناح في كلمته التي بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» على ضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. معتبرا أن «هذا الحدث المؤسف والمفجع فرصة أخرى للتذكير بمأساة الجنوب على وقع آلام الضحايا الذين سقطوا فيه»، مشيدا بتكاتف الأهالي لمواجهة هذه المأساة «التي نتجت عن سنوات من التهميش وتأثر جنوب ليبيا بما عانته من حروب وانقسام».

أبوجناح: حادثة بنت بية فرصة جديدة لأهالي الجنوب
ونبه أبوجناح إلى أن «الحادث فرصة جديدة لأهل الجنوب للوقوف في وجه المهربين والمجرمين». مذكرا باجتماعاته قبل عام في مناطق الجنوب واتفاقه مع جميع المكونات الاجتماعية هناك «على مواجهة التهريب والجريمة وحماية مؤسسات الدولة» والتعاون مع المؤسسات الأمنية والشرطة في هذا الشأن.

- نقل دفعتين من مصابي «حادث بنت بية» إلى تركيا وإسبانيا
- بميزانية 3 ملايين يورو.. خطة إيطالية لاستقبال جرحى «حادث بنت بية»
- وصول عدد من مصابي «حادث بنت بية» إلى مستشفى الحروق بطرابلس

وشدد أبوجناح على أن «من واجب العسكريين حماية الحدود ومواجهة كل ما يؤدي للتأثير سلبا على الخدمات المقدمة لأهلنا في الجنوب»، لافتا «النظر لعدة شخصيات عسكرية وأمنية تجمعهم الوطنية في مواجهة المهربين والمجرمين»، حاثا إياهم على «أن يضربوا بيد من حديد كل العابثين بأمن الجنوب وأهله وملاحقة المتسببين نقص وقطع إمدادات الوقود في الجنوب».

أبوجناح يوضح السبب الرئيسي لتهريب الوقود في الجنوب
وقال أبوجناح «نحن في حكومة الوحدة الوطنية ملتزمون بتزويد الوقود بشكل مستمر وفق ما يحتاجه أهالي المنطقة وأؤكد أن المجرمين والمهربين هم من يمنع وصول الوقود إلى أهلنا في الجنوب»، مناشدا «كافة القوات الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءات صارمة ضد محطات الوقود الوهمية غير الشرعية وإغلاقها نهائيا لأنها هي السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة التهريب في جنوب البلاد وتحملها مسؤولية الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة «أن تكون دماء الشهداء ممن احترقت أجسادهم الطاهرة والمنهكة من شظف العيش وبالا عن المهربين والمجرمين»، مستعرضا جهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة في التفاعل مع الحادث منذ اللحظة الأولى ومتابعتها للمصابين وإجراءات تسفير الحالات الحرجة إلى كل من تونس وتركيا وإسبانيا وإيطاليا.

أبوجناح يدعو مكونات الجنوب إلى الثورة ضد العابثين بأمن وحياة فزان
كما أكد قائلا: «لن نهمل ضحايا الحادث المؤلم، ولن نتهاون في ملاحقة المقصرين والمتورطين»، داعيا مكونات المنطقة الجنوبية إلى «أن يكون شهداء الحادث هم العلامة الفارقة في تحول القوى الاجتماعية وكافة مكونات الجنوب من حالة الصمت والتراخي إلى حالة العمل ومواجهة المهربين والمجرمين والعابثين بأمن وقوت المواطن».

واعتبر أبوجناح أن «هذه فرصة لقوات الجيش في الجنوب للالتحاق بهذه الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل فزان». وتابع: «شعارنا دائما فزان الانطلاقة وليبيا الهدف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها

السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)

هل تستطيع أفريقيا أن تحل محل روسيا كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا؟ (2-2)
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
يتلقون العلاج في تونس.. نورلاند يزور مصابين في «حادث بنت بية»
يتلقون العلاج في تونس.. نورلاند يزور مصابين في «حادث بنت بية»
محمد السنوسي: ليبيا لن تعود للوراء.. والملكية الدستورية بداية لحل أزمتها
محمد السنوسي: ليبيا لن تعود للوراء.. والملكية الدستورية بداية لحل...
بميزانية 3 ملايين يورو.. خطة إيطالية لاستقبال جرحى «حادث بنت بية»
بميزانية 3 ملايين يورو.. خطة إيطالية لاستقبال جرحى «حادث بنت بية»
أبوجناح يدعو أهالي الجنوب إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل فزان»
أبوجناح يدعو أهالي الجنوب إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل ...
القوي يمنع التعامل مع إدارة المعهد العالي للقضاء المكلفة من وزارة العدل
القوي يمنع التعامل مع إدارة المعهد العالي للقضاء المكلفة من وزارة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
معهد النفط يقترح توطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض
معهد النفط يقترح توطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة ......
السني وأورلاندو يؤكدان ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
السني وأورلاندو يؤكدان ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا...
مفوضية اللاجئين تساعد في إعادة تأهيل 50 منزلا متضررا من الحرب في بنغازي
مفوضية اللاجئين تساعد في إعادة تأهيل 50 منزلا متضررا من ......
القوي يمنع التعامل مع إدارة المعهد العالي للقضاء المكلفة من وزارة العدل
القوي يمنع التعامل مع إدارة المعهد العالي للقضاء المكلفة من ......
أبوجناح يدعو أهالي الجنوب إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة أهل فزان»
أبوجناح يدعو أهالي الجنوب إلى «الثورة ضد العابثين بأمن وحياة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط