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بميزانية 3 ملايين يورو.. خطة إيطالية لاستقبال جرحى «حادث بنت بية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 02:52 مساء
بميزانية 3 ملايين يورو.. خطة إيطالية لاستقبال جرحى «حادث بنت بية»
نقل مصابين بحادث بنت بية على متن طائرة متجهة إلى تونس لتلقي العلاج، 4 أغسطس 2022. (جهاز الإسعاف الطائر)
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أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تخصيص ثلاثة ملايين يورو من أجل «ضمان تنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين»، بشأن حادث انفجار شاحنة نقل الوقود بمنطقة الزوية التابعة لمدينة أوباري.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن المبادرة جاءت باقتراح رئيس الحكومة، ماريو دراغي، وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد «Cross» للكشف عن الأسرة المتاحة على المستوى الوطني، ووضع خطة تنظيمية مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى إيطاليا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير. وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

وسبق أن قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مصابي الحادث سينقلون إلى إيطاليا وإسبانيا وتونس لتلقي العلاج، دون تحديد عددهم، لكن وكالة «نوفا» الإيطالية أشارت إلى أن روما ستستقبل 15 مصابا، في حين سينقل عشرة جرحى إلى إسبانيا، وستعالج تونس ستة.

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