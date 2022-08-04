وصول عدد من مصابي «حادث بنت بية» إلى مستشفى الحروق بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء الأربعاء، وصول عدد من المصابين في انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بية، إلى مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس عن طريق فرع الجهاز بالقرضة الشاطئ ووادي البوانيس.

وأضاف الجهاز أن الحالات وصلت عن طريق فروع جهاز الإسعاف والطوارئ في البلديات التي كانت في الطريق، وجرى توفير سبل الراحة لهم ومشاركتهم الطريق إلى حين الوصول، وفي انتظار وصول باقي الحالات.

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وخلال اليومين الماضيين جرى نقل عدد من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية الذي وقع فجر الإثنين الماضي، إلى مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس لتلقي العلاج، وغادر عدد منها إلى تونس والقاهرة وإسبانيا لاستكمال العلاج في مراكز متخصصة.

أفراد جهاز الإسعاف والطوارئ بمستشفى الحروق في طرابلس، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أفراد جهاز الإسعاف والطوارئ بمستشفى الحروق في طرابلس، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أفراد جهاز الإسعاف والطوارئ بمستشفى الحروق في طرابلس، الأربعاء 3 أغسطس 2022. (صفحة الجهاز على فيسبوك)