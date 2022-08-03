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نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 08:04 مساء
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
أحد مصابي حادث بنت بية لدى وصوله إلى مستشفى الحروق في طرابلس، الثلاثاء 2 أغسطس 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن الفرق التابعة للجهاز بالمنطقة الجنوبية تقوم بنقل 8 حالات من المصابين في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية من منطقة سمنو برًا إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

وأوضح علي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» أن هؤلاء المصابين من الحالات المتبقية بالمنطقة الجنوبية، التي تعذر نقلها مباشرة إلى طرابلس بسبب وضعها الصحي، مشيرًا إلى أنه تقرر نقلها اليوم برًا بعد تحسن الوضع الصحي الذي يمكنهم من السفر إلى طرابلس.

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ونقل عدد من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية الذي وقع فجر الإثنين الماضي إلى مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس لتلقي العلاج، وغادر عدد منها إلى تونس والقاهرة لاستكمال العلاج في مراكز متخصصة.

وتعهدت كل من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقيادة العامة في بنغازي بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتسهيل إجراءات سفرها للخارج لاستكمال العلاج للحلات التي يتعذر علاجها في ليبيا.

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